SWR 1 Pop & Poesie Schräg, schrill – und ungemein poetisch

Thema der aktuellen Tour sind die „80er“ – ein Jahrzehnt mit einem enormen Spektrum an Musikgenres und auch vielen interessanten Facts, wie Stöckle eingangs erzählte – und gleich drauf emotional wurde: Am selben Tag hatte man den langjährigen Sänger der Show, Alex Krauss, zu Grabe tragen müssen. Trotzdem werde man eine tolle Show hinlegen, sagte Stöckle – und hatte nicht zuviel versprochen: In einer Mischung aus Konzert, Theater und Comedy ließ die Bühnencrew für gut zweieinhalb Stunden die 80er Jahre in all ihren Facetten aufleben. Die Truppe brachte bekannte Klassiker und Ohrwürmer ebenso zu Gehör wie weniger bekannte Songs. Und das mit vollem Stimm– und Körpereinsatz: Die neun Künstler überzeugten das von Beginn an mitgehende Publikum sowohl mit gesanglicher wie auch instrumenteller Qualität.

Ein Auszug aus dem Repertoire gibt eine Ahnung vom Wechselbad der Stile und Gefühle: „Personal Jesus“ von Depeche Mode, von Mecano „Hijo de la luna“, „Our House“ von Madness, von Tina Turner „I Can’t Stand the Rain“ oder von Monty Python „Always look on the bright side of life“. Dazu gab es eingängige Erkennungsmelodien aus TV-Serien jenes Jahrzehnts zu hören – Magnum etwa, Denver Clan, Alf oder Schwarzwaldklinik.