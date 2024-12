Bürgerkrieg in Syrien: Aktivisten: Syriens Regierung verliert Kontrolle über Aleppo

Große Erfolge für Rebellen in kurzer Zeit

Bereits in der Nacht zum Samstag war bekanntgeworden, dass eine Allianz von Aufständischen unter der Führung der HTS große Teile der Millionenmetropole unter ihre Kontrolle gebracht hat. Mitte der Woche hatte die Offensive im Nordwesten Syriens begonnen. Dorthin, in die Provinz Idlib, hatten sich die meisten Rebellengruppen zurückgezogen, nachdem die syrische Armee Aleppo im Dezember 2016 wieder erobert hatte. Jetzt konnten die Aufständischen innerhalb weniger Tage große Gebietsgewinne in der Umgebung von Idlib und Aleppo feiern.