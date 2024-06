Szene: Pride Month: Stolz durch den CSD-Sommer

"Es zeigt uns, dass wir trotz allen Problemen und Anfeindungen nicht allein da stehen, sondern auch Rückhalt für uns besteht", freut sich Elgner über die "Tour für Toleranz". "Oberbürgermeister Lochner hat mit seinen Äußerungen nun das Gegenteil von dem erreicht, was er doch eigentlich gewollt hatte."

Pride Month vs. Stolzmonat

Auch der Content Creator und Aktivist Fabian Grischkat plant, nach Pirna zu reisen. Der 23-Jährige sorgt derzeit mit einer kreativen Aktion für Unmut in der rechten Szene. Dabei geht es um die Deutungshoheit über den Begriff Pride Month.

In diesem Monat wird traditionell die queere Gemeinschaft gefeiert - mit Veranstaltungen, Paraden und Feiern, die darauf abzielen, die Gleichstellung zu fördern und gegen Diskriminierung vorzugehen. Der Juni wurde als Pride Month gewählt, um an die Stonewall-Aufstände zu erinnern, die im Juni 1969 in New York stattfanden und als wichtiger Wendepunkt in der queeren Bürgerrechtsbewegung gelten.

Die rechte Szene hatte im vergangenen Jahr die Gegenbewegung "Stolzmonat", die deutsche Übersetzung des Pride Month, ins Leben gerufen. Unter diesem Begriff teilen Menschen in sozialen Medien hasserfüllte Botschaften, in Online-Shops werden entsprechende Shirts und Flaggen verkauft.

Rückeroberung des "Stolzmonats"

Grischkat meldete den Begriff nun seinerseits beim europäischen Markenamt an und verkauft im Internet queere Utensilien für den guten Zweck - zum Unmut der rechten Szene. "Die Aggressivität der Reaktionen hat für mich eine neue Dimension erreicht. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sehe ich eine Radikalität, die zunimmt", sagt der in Berlin lebende Influencer der dpa.

"Das liegt auch daran, dass Parteien wie die AfD prominente Gesichter haben, die selbst versuchen, diese Grenzen immer wieder auszutesten und manchmal darüber hinausschießen. Das sind die geistigen Brandstifter für diejenigen, die queere Menschen wie mich im Internet beleidigen oder sogar im echten Leben angreifen."

Die Rückeroberung des "Stolzmonats" und die Solidarität mit Pirna sind Beispiele dafür, wie die queere Gemeinde sich Hass und Hetze entgegenstellt. "Wir dürfen uns von solchen Fanatikern nicht einschüchtern lassen und müssen uns gegen solche Aktionen wehren. Diese Verrohung der Gesellschaft wollen wir nicht mehr in Deutschland", sagt Grischkat.