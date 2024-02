Tabak: Shisha-Branche befürchtet Pleitewelle

Berlin (dpa) – Der Shishabranche droht nach Einschätzung eines Branchenverbandes in diesem Jahr eine Pleitewelle. "Wenn der Bund nicht umsteuert und eine unsinnige Verpackungsvorschrift kippt, wird vermutlich jede dritte oder jede vierte Shisha-Bar am Ende dieses Jahres geschlossen sein", sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Wasserpfeifentabak, Folge Rega, der dpa in Berlin.