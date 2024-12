Tabaktestkäufe: Zwei Kioskbetreiber sagen „Nein“

Diese Tabak-Testkäufe sind ein sehr wichtiges Instrument, um die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) zu überprüfen. Dort ist unter Paragraf 10 der Verkauf und die Abgabe von Tabakwaren an Jugendliche geregelt. So ist es verboten, Tabakwaren oder ähnliche Erzeugnisse an Personen unter 18 Jahren zu verkaufen oder abzugeben. Zudem dürfen Jugendliche unter 18 Jahren nicht in der Öffentlichkeit Tabakwaren konsumieren.

Dieses Mal stand nicht hochprozentiger Alkohol im Mittelpunkt

Zum 21. Mal fand in Weil am Rhein so ein Testkauf statt. Diesmal richtete sich der Fokus aber nicht auf die Abgabe von hochprozentigem Alkohol, sondern auf Tabak.