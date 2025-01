Tafel in Schopfheim: Seit zwei Jahren am Limit

Kritik an Konservativen

Eine Maßnahme der Bundesregierung lobt Steiger ausdrücklich: Der Job-Turbo bei der Vermittlung von ukrainischen Geflüchteten in Arbeit sei sehr gut angelaufen. Harsche Kritik übt sie hingegen an Äußerungen wie der von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, dass das Bürgergeld abgeschafft werden soll, oder dass eine Stichtagsregelung für Geflüchtete aus der Ukraine eingeführt werden soll, an der sich orientiere, ob sie weiterhin Bürgergeld bekommen.

Verteilungskampf herrscht

„Solche Aussagen schaffen nur Unfrieden“, ist sich Steiger sicher. „Wir beobachten schon jetzt, dass wir immer häufiger vermitteln müssen zwischen unseren Kunden.“ In den prekären Schichten herrsche ein Verteilungskampf. „Viele deutsche Kunden schimpfen auf Migranten, weil sie sie als Bedrohung betrachten. Sie denken, Geflüchtete nähmen ihnen die Wohnung, den Kita-Platz oder das Essen weg.“ Steiger hat Verständnis für die Nöte der Menschen, betont aber, dass diese Äußerungen an den wirklichen Problemen vorbeiführten. Beim Diakonischen Werk und auch vor Ort in der Tafel sei man bemüht, einen Dialog aller Gruppen herzustellen und über die wahren Ursachen aufzuklären. Diese lägen, meint Steiger, in Versäumnissen der Politik.

Mahnung an Politiker

Etwa 30 Prozent der Kunden in der Tafel sind Deutsche. Steiger weiß aber, dass die Zahl der Berechtigten weitaus größer ist. Das Einkaufen in der Tafel sei für viele Deutsche aber nach wie vor mit Scham belegt. „Ich will nicht mit den Ausländern in einer Schlange stehen“, spitzt Steiger die Aussagen von Betroffenen zu. Sie warnt alle Parteien davor, den anstehenden Bundestagswahlkampf auf dem Rücken der Schwächsten auszutragen. „Die Verantwortlichen im Land müssen sich überlegen, was sie sagen. Bevölkerungsschichten dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.“

Unterstützer gern gesehen

Noch einen weiteren Wunsch nennt sie im Gespräch. Die Tafel in Schopfheim freut sich immer über ehrenamtliche Helfer. Auch Geldspenden für den Kauf von Lebensmitteln sind willkommen, allerdings müssen diese eigens für den Wareneinkauf deklariert sein.