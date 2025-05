Tag der Arbeit DGB-Vorsitzende Fahimi: Hände weg vom Arbeitszeitgesetz

Die Gewerkschaften haben weitere Forderungen

Gewerkschaften und andere Organisationen organisierten Hunderte Kundgebungen und Veranstaltungen in ganz Deutschland. Der DGB appellierte unter dem Motto "Mach dich stark mit uns!" an die Beschäftigten, sich für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen und warb dafür, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Fahimi formulierte in Chemnitz mehrere zentrale Forderungen.

Investitionspaket: Der DGB begrüßt das von Union und SPD initiierte schuldenfinanzierte Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur. Nötig sei eine Investitionsoffensive für Bahn und Verkehr, Schulen, Digitalisierung und öffentliche Verwaltung. Wirtschaftsförderung müsse aber an Zusagen für langfristige Beschäftigung und Standorttreue geknüpft sein.

Betriebsräte: "Betriebsratsbehinderung muss endlich konsequent strafrechtlich verfolgt werden in diesem Land", forderte Fahimi. Wer Betriebsräte verhindere, greife Grundrechte der Beschäftigten an.

Tariftreuegesetz: Die DGB-Vorsitzende forderte ein "echtes Tariftreuegesetz", damit öffentliche Aufträge nur noch an tarifgebundene Unternehmen gehen und Schluss sei mit Zahlungen aus Steuergeld für Tarif- und Sozialdumping.

Rente ohne Spekulationsrisiko: Der DGB fordert, dass es eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus auf mindestens 48 Prozent geben muss. "Bis 2031, das reicht uns nicht", sagte Fahimi. Sie warnte davor, relevante Teile der Altersvorsorge den Kapitalmärkten auszuliefern, damit Renten "nicht an den Börsen verzockt werden".

Zusammenhalt: Soziale Stabilität und Rechtssicherheit seien "echte, kaum zu überschätzende Standortfaktoren". Die Antwort auf "America First" könne nur lauten: "Europe United". Fahimi sagte: "Wir lassen uns von Big-Tech-Oligarchen nicht auseinanderdividieren."