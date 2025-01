„Tag der offenen Tür“ in Rheinfelden: Neue GU Schildgasse stößt auf großes Interesse

Die Gefahr eines Brandes war ein Thema beim Rundgang durch die GU, als einer der Besucher die Herdplatten in der Küche bemängelte. Diese würden sich nicht automatisch abschalten, so dass die Gefahr eines Brandausbruchs bestehe. Andernorts sei so etwas bereits geschehen. Kröncke versprach, sich darum zu kümmern. Zu vernehmen war schließlich, dass die Problematik der Herdplatten in der GU-Küche noch einmal von einem Fachmann begutachtet werden sollen.