Tag des Bürgerengagements: Acht Projekte und Initiativen zum Thema Brücken der Verständigung gewürdigt

Im Überblick

Die Initiative Sitztanz für Seniorinnen und Senioren bietet seit 2020 wöchentliche Sitztanzgruppen an verschiedenen Orten im Kleinen Wiesental an. Mit immer neuen Tänzen zu wechselnder Musik werden durch Tanzbewegungen Muskeln, Beweglichkeit und Koordination trainiert. Ein wichtiger Aspekt ist das Zusammensein in Gemeinschaft und das Knüpfen neuer Kontakte. Aktuell wird die Gruppe durch eine zugezogene Ukrainerin und ihre Tochter bereichert, die neue Tänze einbringen.