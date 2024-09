Tag des Denkmals in Tegernauer „Krone“ Frisch saniertes Dach gefeiert

So gesehen wurde am Sonntag auch die Vollendung eines lang gehegten Projekts gefeiert. Bereits Hans Viardot habe als „Krone-Motor“ mehrfach die Instandsetzung der maroden Westhälfte angemahnt. Zehn Jahre habe sich die Vorgeschichte laut Wagner hingezogen. Jetzt präsentiert sich ein zufriedenstellender Anblick. Folglich war die Errungenschaft auch Thema der beiden Führungen; übernommen von Gerhard Bauer und Ernst Jürgen Kallfaß. Dass es in den Blauen Saal im ersten Stockwerk nicht mehr hineinregnet, kam bei den Besuchern gut an.