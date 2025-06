Zehntausende Frauen haben am Samstagnachmittag in Schweizer Städten am Tag des Frauenstreiks demonstriert. Sie wehrten sich unter anderem gegen Rückschritte bei der Gleichstellung, gegen Gewalt an Frauen sowie für einen sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und für Lohngleichheit. In Basel versammelten sich unter dem Motto „Gewalt benennen, Wut bündeln, in Widerstand verbünden“ rund 5000 Personen. Mit Transparenten wie „Wenn sich Frauen verbünden, entsteht Freiheit“ oder „Frauen auf der Flucht brauchen unseren Schutz“ sowie unzähligen lilafarbenen Plakaten und Ballons zog die Demo vom Barfüßerplatz über die Wettsteinbrücke zum Kasernenareal. Der Feministische Streik Basel positionierte sich auch gegen den Krieg – sei es in der Ukraine, in Gaza, im Kongo, in Kurdistan, im Sudan oder anderswo auf der Welt, hieß es. An der Kundgebung waren auch zahlreiche Palästina-Fahnen zu sehen.