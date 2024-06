Tag des Handwerks: Applaus statt „roter Karte“ für Merk

Sozial engagiert

Was nur wenige wissen: Mit der von ihm im Jahr 1996 gegründeten Indienhilfe Kaiserslautern begann er in Südindien ein soziales Projekt, in dessen Verlauf bislang drei Kinderdörfer mit fünf Schulen, elf Waisenhäuser und ein Altenheim errichtet wurden.

Mut zu Entscheidungen

Sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen, war stets die Maxime des Pfälzers, der bis heute treu zu seinem Heimatverein FC Kaiserslautern steht. Der Mut der Männer mit der Pfeife, Verantwortung zu übernehmen, bewegte den jungen Fußballer Merk dazu, im Alter von zwölf Jahren selbst diesen Weg einzuschlagen. Regeln festlegen, vermitteln und umsetzen wurde zu seiner Devise. Es gehört Mut dazu, einem Thomas Müller bei einem Heimspiel in München nach dessen Siegtreffer die gelbrote Karte zu zeigen, nachdem der sich im Siegestaumel das Trikot ausgezogen hatte, oder einen Lionel Messi kurz nach dessen Einwechslung vom Platz zu stellen („Ich bin schon in vielen Ländern gewesen, aber nach Argentinien traue ich mich noch heute nicht“). Aber hin und wieder sei auch Mut erforderlich, um getroffene Entscheidungen zu revidieren, sich zu eigenen Fehlern zu bekennen und daraus zu lernen. Die höchste Effizienz erreiche man, wenn man lerne, richtig zuzuhören und wenn man beim genauen Hinschauen zudem das Umfeld stets im Blick habe. Wichtig sei es, sagte Merk, sich auf seine Kollegen zu verlassen – es gehe nur gemeinsam, eine Voraussetzung, um den Umgang mit Drucksituationen zu meistern: „You Never Walk Alone“, zitierte er das bekannte Lied, das durch Anhänger des FC Liverpool zur Fußballhymne wurde.

Parallelen vom Fußballstadion zur Wirtschaft seien unverkennbar. Man kann Merk vielleicht vorwerfen, mit den auch aufs Geschäfts- und Berufsleben zu übertragenden guten Ratschlägen nicht grundsätzlich Neues lediglich auf eine neue Art zu vermitteln, aber damit täte man ihm und seinem Vortrag Unrecht. Empathisch in seiner Zeit als Schiedsrichter und authentisch als Redner auf der Bühne des Burghofs, gelang es ihm am Donnerstagabend, das Publikum mitzunehmen und es mit eingestreuten Anekdoten auch zum Lachen zu bringen: Applaus statt „roter Karte“ für Merk.