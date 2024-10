Taifun im Anmarsch Philippinen: Auf tödlichen Sturm "Trami" folgt "Kong-rey"

Mittlerweile wird der Sturm, der in dem südostasiatischen Land "Leon" genannt wird, als Taifun eingestuft: "Es besteht eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass "Leon" während seiner größten Annäherung an (die nördliche Provinz) Batanes die Supertaifun-Kategorie erreicht", schrieb Pagasa. Ob er dabei mit voller Wucht auch auf Land treffen wird, war noch unklar.

"Trami" hatte in der vergangenen Woche mit heftigen Regenfällen und starken Winden mindestens 125 Menschen in den Tod gerissen. Die meisten ertranken in den Fluten oder wurden von Erdrutschen getroffen. Besonders schlimm betroffen war die Hauptinsel Luzon. Laut Katastrophenschutz werden noch immer 28 Menschen vermisst. 935.000 weitere wurden aus ihren Häusern vertrieben.