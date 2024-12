Talstraße in Schönau: Unten Schranke, oben Poller

Jesko Anschütz sagte, es gehe darum, Bürger in die Gestaltung des Schulhofs einzubeziehen. Katharina Hackner fügte hinzu: „Dass die Bürger mitwirken, sollte in unserem Interesse sein.“ Schelshorn teilte mit, dass ihm Bürger bereits Vorschläge gemacht hätten. Ein Bürger schlug vor, an der Grenze von Schulhof und Straße quasi ein „Bächle“ wie in Freiburg zu bauen. Ein anderer Bürger sprach sich für eine Thuja-Hecke aus.