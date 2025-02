Talstraße Schönau: Mit Schranken statt Pollern soll die Straße gesperrt werden

Poller: Immense Kosten

An dieser Kreuzung waren ursprünglich bis zu zwei Poller vorgesehen. Hätte man aber nur einen Poller aufgestellt, so Koritnik, hätte ein Fahrzeug – etwa ein Smart – auf die Talstraße fahren können. Würde man die Pollerlösung umsetzen, bräuchte man zwei Poller und müsste Induktionsschleifen in den Untergrund verlegen, die der Fahrzeugerkennung dienen. Befindet sich also ein Fahrzeug auf dieser Schleife, bleibt der Poller abgesenkt. Matthias Mühl vom Schönauer Bauamt bezifferte die Kosten für die Pollerlösung auf 100 000 Euro. Die Bodenschleifen hätten in der Talstraße vor und nach den Pollern jeweils in Fahrtrichtung verlegt werden müssen, betonte Koritnik. In diesem Fall müssten die Bodenschleifen jeweils eine Länge von neun Metern haben. „Dies würde bedeuten“, so Koritnik, „dass die Bodenschleife in die Kreuzung hineinragen würden.“

Koritnik warnte zudem vor Unfällen mit Pollern durch Unachtsamkeit und hohe Geschwindigkeiten. Bodenschleifen sollen Unfälle verhindern. „Diese können aber nur ausreichend Schutz bieten, wenn sich die Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln halten.“