Tanker-Havarie vor Rügen: Wegen Sturms zusätzliche Schiffe auf dem Weg zu Öltanker

Feuerinferno Brände in den USA: Kurze Entspannung, weiterhin große Gefahr

Die Lage in Kalifornien bleibt kritisch - der Kampf gegen die Flammen dauert trotz Fortschritten an. Und eine Frage rückt in den Fokus: Wer wird künftig die finanziellen Lasten der Klimakrise tragen?