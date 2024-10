Tannenhof in Todtnauberg: Johannes Kölbel ist neuer Verwaltungsleiter

Info

Die Mutter-/Vater-Kind-Kurklinik

ist Todtnaubergs größter Arbeitgeber, in der Todtnauer Bergwelt steht sie mit rund 100 Mitarbeitern, davon knapp 30 Erzieherinnen an, an zweiter Stelle. Die Mutter-/Vater- oder auch Eltern-Kind-Kur wird vom Arzt verordnet, die Kosten von den Krankenkassen übernommen. Im „Tannenhof“ gibt es vier Ärzte, vier Mitarbeiterinnen in der Psychosozialen Abteilung, Mitarbeiter in der Küche, für Hauswirtschaft und Haustechnik und Verwaltung ebenso wie Physiotherapeuten. Massagen, Rückenschule, Bäder, Fango, Sport und orthopädische Gymnastik werden hier angeboten, ein Lehrer im Ruhestand kümmert sich zusätzlich um die Hausaufgabenbetreuung. Rund 30 Erzieherinnen betreuen 100 Kinder in fünf Altersgruppen zwischen ein und 16 Jahren. Die Rehamaßnahmen sind für Kinder und Erwachsene und betreffen Krankheiten der Atemwege, Psychosomatik, Haut- und Stoffwechselkrankheiten, Orthopädie, ADHS und Trauerbewältigung. Für Einrichtung in Todtnauberg gibt es lange Wartelisten.