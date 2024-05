Olympia verändert den Tanz

Allerdings spaltet dies auch die Szene, ähnlich wie es einst beim Snowboard der Fall war und zuletzt vor der Olympia-Premiere von Skateboarding in Tokio. Breaking ist nun Teil des Weltverbandes, wurde in einen Bürokratieapparat integriert. "Das verändert den Tanz, weil es für Olympia ein transparentes Jurysystem braucht", erklärt Holger "Killian" Köhler, einer der Trainer von Jilou. Einige der weltbesten Tänzerinnen und Tänzer, die durch einen sehr extravaganten Stil auffallen, würden es deshalb nie zu Olympia schaffen. Aber: "Es sind nun Sponsoren da, die es vorher nicht gab, das muss man ganz klar sagen."

Dass Breaking in ein Verbandssystem gepresst wurde, kommt in der Szene nicht gut an. Dabei ist nicht das Internationale Olympische Komitee das Problem. "Olympia will uns so, wie wir sind", meint Jilou. "Das Problem sind Verbände, die ihre Vorzüge daraus ziehen wollen." Sie sieht in den Spielen eine große Chance und ist sich sicher, "dass die Einschaltquoten richtig gut" sein werden. Und vielleicht überzeugt das auch die Organisatoren der Spiele von Los Angeles doch noch.