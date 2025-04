Tanznacht in Schopfheim: Mit viel Schwung und Eleganz

Dieter-Kaltenbach-Stiftung Kreative Osterferien für kleine Künstler

Die Dieter-Kaltenbach-Stiftung bietet auch in diesen Ferien offene Betreuung und zahlreiche Kurse für Kinder in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Lörrach und Steinen an. Unsere Zeitung hat einige der kreativen Offerten besucht.