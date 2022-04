Tarife Chemie-Tarifgespräche gehen weiter - Arbeitgeber warnen

Börse in Frankfurt Dax im Minus - Kursverluste nach freundlichem Start

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag nach einem freundlichen Auftakt in die Verlustzone gedreht. "Ein Waffenstillstand in der Ukraine ist weiterhin nicht in Sicht, stattdessen stehen nach den schrecklichen Bildern aus den von russischen Truppen wieder verlassenen Städten neue Sanktionen des Westens gegenüber Russland im Raum", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets.