Tarife: Schlichtung für Luftsicherheitskräfte beginnt

Berlin/Frankfurt - Nach mehreren Warnstreikrunden an den Flughäfen beginnt heute die Schlichtung für die privaten Luftsicherheitskräfte. An einem geheimen Ort will der frühere Bremer Finanz-Staatsrat Hans-Henning Lühr (SPD) versuchen, die unterschiedlichen Positionen der Gewerkschaft Verdi und Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) unter einen Hut zu bringen.