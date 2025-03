Tarifstreit: Tausende bei Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen

Verdi hatte Berufsgruppen, in denen besonders viele Frauen arbeiten, zu einem bundesweiten Warnstreiktag aufgerufen. Betroffen sind Kitas, Jugend- und Sozialämter ebenso wie Kliniken, Pflege- und soziale Einrichtungen. Ausstände und Kundgebungen gab es etwa in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Eine Verdi-Sprecherin in Hessen sprach von insgesamt rund 3.750 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Kundgebungen in mehreren Städten. Alleine im Gesundheitsbereich beteiligten sich in Bayern rund 2.000 Beschäftigte, wie der dortige Landesfachbereichsleiter Robert Hinke sagte. In NRW berichtete eine Sprecherin von mehr als 11.000 Beschäftigten im Ausstand. Vielerorts in Deutschland blieben die Kitas geschlossen.