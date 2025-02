Tarifstreit: Warnstreiks legen Nahverkehr in Deutschland vielerorts lahm

Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeiten. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 14. bis 16. März angesetzt.

Weitere Warnstreiks in anderen Tarifkonflikten

Auch in Berlin standen Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen am Donnerstag und Freitag still. In der Hauptstadt läuft ein 48-stündiger Warnstreik in einem anderen Tarifkonflikt. Auch Beschäftigte im Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern waren wegen eines weiteren Tarifkonflikts zum Ausstand aufgerufen. Bereits am Donnerstag fuhren viele Busse im Land nicht.