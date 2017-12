«Tarifvertrag Wachstum» Doch noch Vereinbarung bei Eurowings zu Piloten-Übergang

Nachrichten-Ticker

10:43 Diane Kruger: Nach Weinstein-Skandal Wandel in Hollywood

Los Angeles - Schauspielerin Diane Kruger erwartet, dass sich der Umgang in der Filmindustrie nach den Enthüllungen um Filmproduzent Harvey Weinstein grundlegend wandelt. "Wir können den Wandel sehen, er passiert gerade", sagte die 41-Jährige in einer Talkrunde des US-Magazins "The Hollywood Reporter". "All diese Männer sind weg". Sie sei erstaunt, wie viele Unternehmen sich sofort von Männern getrennt hätten, die mit sexuellen Übergriffen in Verbindung gebracht worden seien. "Die bekommen nicht nur einen Klaps auf den Rücken und kommen dann zurück".

10:41 Stuttgarter Stürmer Terodde wechselt zum 1. FC Köln

Köln - Stürmer Simon Terodde wechselt in der Winterpause vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zum Tabellenletzten 1. FC Köln. Der 29-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2021. Das teilte der FC mit. In der vergangenen Saison hatte der Angreifer mit 25 Treffern maßgeblich zur Rückkehr der Stuttgarter in die Bundesliga beigetragen. In der aktuellen Spielzeit gelangen ihm in 17 Pflichtspielen allerdings nur drei Tore. Seinen Kontrakt mit dem VfB hatte Terodde erst im Mai bis zum 30. Juni 2019 verlängert.

10:34 EuGH: UberPop muss als Verkehrsdienst reguliert werden

Luxemburg - Uber wird in Europa nicht zu seinem ursprünglichen Geschäftsmodell zurückkehren können, Fahrten mit Privatleuten als Chauffeur zu vermitteln. Der Europäische Gerichtshof entschied, dass ein solcher Dienst eine Verkehrsdienstleistung ist und entsprechend reguliert werden muss. Damit wurde der Service rechtlich mit klassischen Taxi-Diensten gleichgestellt. Uber hatte den Dienst UberPop, bei dem Privatleute Fahrgäste beförderten, nach Rechtsproblemen bereits praktisch überall in Europa eingestellt.

10:33 EU-Recht zwingt nicht zur Anerkennung von Scharia-Scheidung

Luxemburg - Die Scheidung einer Ehe durch ein Scharia-Gericht in Syrien muss nach EU-Recht nicht in Deutschland anerkannt werden. Die einschlägige EU-Verordnung betreffe nicht derartige Privatscheidungen, urteilte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Es geht um ein Paar aus Syrien, das die deutsche Staatsangehörigkeit hat und in Deutschland lebt. Die beiden hatten 1999 im syrischen Homs geheiratet. 2013 ließ sich der Mann vor einem geistlichen Gericht in Syrien scheiden, indem er eine einseitige Erklärung zum Ende seiner Ehe abgab.

09:54 "Bild": Lammert erwartet Neuwahl und Rückzug von Merkel

Berlin - Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert geht nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung von einem Scheitern der Verhandlungen für eine große Koalition aus. Wie die Zeitung berichtet, habe der CDU-Politiker und Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung im kleinen Kreis die Prognose ausgegeben, es werde eine vorgezogene Neuwahl geben ohne eine erneute Kandidatur von Kanzlerin Angela Merkel. Er rechne mit einer schwarz-grünen Koalition.