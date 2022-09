Hobart - Am Tag nach der Massenstrandung von etwa 230 Grindwalen in einer Bucht der australischen Insel Tasmanien sind Berichten zufolge nur noch 35 Tiere am Leben. Helfer waren am Donnerstag im Einsatz, um die Körper der Meeressäuger mit Wassereimern und nassen Tüchern zu befeuchten. Der Sender "ABC" sprach von einem "Rennen gegen die Zeit". Allein in der Nacht seien fünf weitere Tiere verendet, sagte Brendon Clark vom "Tasmania Parks and Wildlife Service".