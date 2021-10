«Tatort»-Kommissar Martin Brambach muss das Sächseln nicht üben

Er ist gebürtiger Dresdner, hat die ersten sechs Lebensjahre in der Elbestadt gelebt "und da so gesächselt, dass ich in Berlin, als ich in die Schule kam, gehänselt wurde". Er habe sich als Kind sehr bemühen müssen, den Dialekt abzulegen.

"Aber ich war jeden Sommer bei Verwandten in Halle, Opa, Tante, Cousin, daher ist mir zumindest der anhaltinische Zungenschlag sehr im Ohr geblieben", sagte der Künstler, der in Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) lebt. "Und das Verblüffende ist, es wird immer mehr." Es dauere nur ein, zwei Tage in Dresden, "und ich rede automatisch im Slang", lachte er. "Ich muss eher aufpassen beim Drehen, dass es nicht zu sächsisch und die Figur nicht zu kurios wird und in eine Ecke gerät."