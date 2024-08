Taxifahrer im Krankenhaus: Polizisten aus Essen nach Angriff auf Mallorca beschuldigt

Insgesamt vier deutsche Urlauber waren auf Mallorca nach dortigen Polizeiangaben vorläufig festgenommen worden, weil sie einen Taxi-Fahrer verprügelt haben sollen. Das Opfer sagte der "Mallorca Zeitung", die Männer hätten behauptet, deutsche Polizisten zu sein, sie hätten ihm sogar ihre Ausweise gezeigt. "Bild.de" zitierte den Mann mit den Worten: "Ich dachte, ich würde sterben".

Taxi vom Ballermann

Die Männer seien in der Nacht zu Dienstag in der sogenannten Schinkenstraße, der Haupt-Partymeile am Ballermann, in das Taxi eingestiegen, um sich zu ihrem Hotel in der Inselmitte bringen zu lassen, berichtete auch das "Mallorca Magazin".