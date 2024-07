Taylor Swift 48 Stunden ausharren: "Swifties" vor Arena in Gelsenkirchen

Eine besonders weite Anreise hatte Brian Wood. Der 56-Jährige kommt aus New York und verbringt den ganzen Sommer damit, Swift hinterherzureisen. Viele Auftritte hat er gemeinsam mit seiner Tochter gesehen, aktuell ist er alleine unterwegs. Am Ende der "Eras Tour" der Musikerin wird er 17 Shows besucht haben, sagt er. So sei er am Wochenende noch in Mailand gewesen, in Gelsenkirchen hat er Tickets für zwei der drei Konzerte.

""Swifties" sind die besten Leute"

"Meine Tochter hört sie nun schon seit fünf oder sechs Jahren. Und immer wenn ich mich umdrehte, lief sie im Radio, im Auto, im Haus", erzählt er über seine ersten Kontakte mit der Musik von Taylor Swift. "Irgendwann fing ich an, die Musik selbst zu mögen. Manche Leute sagen, sie seien ein Swift-Vater oder eine Swift-Mutter. Ich betrachte mich jetzt einfach als "Swiftie", weil ich die Musik von mir aus mag." Rund 25.000 Euro gibt er nach eigenen Worten für die "Eras Tour" aus.