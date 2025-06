Tech-Milliardär Musk legt sich mit Donald Trump an

Das Weiße Haus reagierte auf Musks Kritik zunächst mit Achselzucken: "Der Präsident weiß bereits, was Elon Musk von diesem Gesetz hielt", sagte Sprecherin Karoline Leavitt. Trump halte daran fest. Das war allerdings vor Musks Mahnung an Kongressmitglieder.

Musk: "Ich halte es nicht mehr aus"

Musk sagte vor zwei Wochen zwar, dass er in Zukunft voraussichtlich weniger Geld für politische Zwecke ausgeben werde. "Ich denke, ich habe genug getan", begründete er das in einem Interview. Zugleich schränkte er ein, wenn er in Zukunft einen Grund sehen werde, Geld für Politik auszugeben, werde er dies wieder machen.

Musk hatte das Gesetz bereits in den vergangenen Tagen kritisiert - aber mit deutlich zurückhaltenderen Worten. Er zeigte sich etwa "enttäuscht" darüber, dass es die von ihm angeführte Kürzung von Regierungsausgaben durch das Gremium Doge untergrabe. Zugleich sagte er dem Sender CBS, er stecke "etwas in der Klemme", weil er die Regierung nicht kritisieren, aber auch nicht alle ihre Entscheidungen mittragen wolle. Jetzt leitete er seine heftige Kritik mit den Worten ein: "Tut mir leid, aber ich halte es nicht mehr aus."