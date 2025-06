Bahn-Enthusiasten hatten Fördermittel und Spenden gesammelt und in die Restaurierung viel Eigenleistung eingebracht. In den kommenden beiden Monaten stehen noch Probe- und Schulungsfahrten an, außerdem Restarbeiten und die technische Abnahme, wie es weiter hieß.

Blick ins Innere beim Tag der offenen Tür - lange Schlangen

Bei einem Tag der offenen Tür im Unternehmen VIS Verkehrs Industrie Systeme GmbH in Halberstadt wurde erstmals nach der Aufarbeitung auch der Innenbereich des Zuges präsentiert. Es bildeten sich lange Schlangen. Zum Tag waren viele Menschen auch aus anderen Regionen Deutschlands angereist.