Technik Verkehr durch die Röhre: Startschuss für den Hyperloop

Allerdings gibt es in Europa schon ein Transport-Netzwerk mit Hochgeschwindigkeitszügen. Wer will schon in ein komplett neues Netzwerk investieren? Dieses Problem ist auch Lamme bewusst: "Die Hochgeschwindigkeitszüge sind nicht wettbewerbsfähig", sagt er. "Sie sind noch immer langsamer und teurer als Flugzeuge."

In einer Stunde von Berlin nach Rom

Tatsächlich könnte der Trip durch die Röhre viel schneller sein - theoretisch. Von Berlin nach Rom in einer Stunde, kein Problem. Und auch rechts abbiegen nach Paris ist möglich. Denn die Niederländer statteten die Teststrecke mit Weichen aus. "Das ist ein Schlüsselstück", sagt Lamme. "Denn das ganze System ist davon abhängig, dass man ein enges Netzwerk bauen kann." Erst dann lohne es sich.

Zudem muss es gebaut werden. Und ein echter Hingucker sind die Rohre auch nicht gerade in der Landschaft. "Ach, notfalls kann man die ja grün anmalen", argumentiert der Direktor. Außerdem könne man die Rohre auch gleich neben der Autobahn bauen oder sogar unterirdisch.

Soweit das Positive. Die Probleme: Der Stahl schrumpft bei Kälte und dehnt sich bei Hitze aus. Das wird problematisch bei Anschlüssen und Bahnhöfen. Dann bleibt die Frage, wie man die Rohre luftdicht hält - denn sonst gibt es ja kein Vakuum mehr. Und schließlich die Sicherheit. Wie schnell können im Notfall Rettungsdienste in der Röhre sein?

Die Ingenieure sind zuversichtlich, dass sie diese Probleme lösen können. Doch etwas haben sie nicht in der Hand: Wenn es um Verkehrssysteme geht, kocht jeder in Europa gerne sein eigenes Süppchen. Und so sind Schienen und Lokomotiven in Europa auch anno 2024 nicht miteinander kompatibel.

"Es muss also einen europäischen Standard geben für den Hyperloop", sagt Lamme. Die ersten Schritte seien gesetzt, sagt er. Der Hyperloop wurde aufgenommen in die nachhaltige Transportstrategie der EU. 2030, so schätzen die Macher, wird es die erste echte Strecke auch für Menschen geben.