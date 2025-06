Technologie aus Müllheim: Trinkwasser ist wertvolle Ressource

2,5 Prozent des Primärenergiebedarfs lassen sich einsparen.

Das Unternehmen schätzt, dass etwa 2,5 Prozent des Primärenergiebedarfs der deutschen Haushalte durch angepasstes Benutzerverhalten und den Einsatz von modernen Durchflussmengenreglern eingespart werden könnte.

Das Trump-Dekret sieht das Unternehmen entspannt. Dieses schaffe nicht den verpflichtenden Einsatz von Durchflussmengenregler ab, sondern betreffe freiwillige Wassersparprogramme. Durchflüsse unter zehn Litern pro Minute seien seit 1994 in den USA gesetzlich vorgeschrieben, dies bleibe bestehen, teilt das Unternehmen weiter mit und verweist auf die weiter geltenden gesetzlichen Regelungen und Richtlinien wie die so genannten Plumbing Codes der Bundesstaaten.

Die Zölle vorausschauend abfedern

Entspannt ist das Technologieunternehmen auch beim Thema Zölle. In den vergangenen Jahren habe man eine starke und flexible globale Präsenz aufgebaut. „Mit Produktions- und Vertriebsstandorten an strategisch wichtigen Punkten weltweit sind wir in der Lage, schnell auf Veränderungen zu reagieren und unsere Prozesse anzupassen. Diese vorausschauende Planung hilft uns jetzt dabei, potenzielle Auswirkungen der neuen Zölle bestmöglich abzufedern“, heißt es auf Nachfrage weiter. Verkaufszahlen will das Unternehmen keine nennen. Kunden seien in erster Linie Ausrüster und Hersteller, die ihre Produkte weltweit verkaufen.