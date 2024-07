Tegernau: Emotionaler Abschied nach 22 Jahren

Bürgermeister Gerd Schönbett und Rektorin Petra Kistner bedankten sich bei Jandke für ihre geleistete Arbeit und die angenehme Zusammenarbeit. Die offizielle Verabschiedung fand im Rahmen der Zeugnisübergabe an die Schüler statt. Viele Kinder hatten feuchte Augen, denn Jandke war beliebt: Sie ist lustig, sie ist nett und vor allem spielt sie so toll Gitarre, bekommt man am häufigsten als Antwort, wenn man die Kinder nach ihr fragt. Angelehnt an ihre Vorliebe für bunte Kleidung bekam Jandke von ihren Schülern eine bunte Perlenkette überreicht. Jandkes Kollegin Ines Thurau-Gerber sagte schmunzelnd, dass in die Perlenkette „ganz viele gute Wünsche“ hineingefilzt wurden. Keine Frage, Regina Jandke wird in den Herzen und den Köpfen der Kinder und Kolleginnen in guter Erinnerung bleiben.