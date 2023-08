Freude vom ersten Stück an

Diese freuten sich vom ersten Stück an über die Folk-Songs, die mit Gitarre und Gesang präsentiert wurden. Klassiker wie „Blowing in the Wind“, „House of New Orleans“, oder Rockstücke wie „Nothing else matters“ von Metallica und „I am sailing“ begeisterten das Publikum, das sich nicht lange bitten ließ, die Songs mitzusingen.