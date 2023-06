Tegernau-Schwand Grüner Stern für die „Sennhütte“

„Familiäre Gastlichkeit ist hier Trumpf“

Jürgen Grether übertrug dem Sohn nach dessen Lehr- und Wanderjahren in deutschen und außereuropäischen Sterne-Häusern die Küchenchef-Position. Entsprechend wird die Karte mit modernen Elementen aufgefrischt, was der „Michelin“ anerkennt. So heißt es zur Begründung für den „Bib Gourmand“: „Familiäre Gastlichkeit ist hier Trumpf. Seit 1918 ist Familie Grether mit Herzblut im Einsatz. Das merkt man nicht zuletzt an der guten Küche, für die man meist regionale Produkte verwendet. Gerichte von bürgerlich bis leicht gehoben serviert man in verschiedenen Stuben oder auf der netten begrünten Terrasse. Vesper und Kuchen gibt’s durchgehend. Eigene Brennerei, Räucherei, Sennerei. Zum Übernachten hat man hübsche wohnliche Zimmer.“