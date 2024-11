Tegernau: Unterricht mit Alpakas

Am frühen Morgen konnten die Kinder aller Klassen laut Mitteilung die Tiere auf einem Wiesenstück neben dem Schulgebäude bewundern. In Körben, gefüllt mit Alpaka-Wolle, erspürten die Kinder mit den Händen, wie weich sich das Fell der Tiere anfühlt. „Mit der Wolle können wir verschiedene Produkte herstellen“, erklärte Wohlschlegel den Kindern: Das Vlies der Alpakas eignet sich hervorragend zur Herstellung von Seifen, Strickwaren, Füllungen für Kissen und Bettdecken sowie als Nestbauhilfen.

Eingepackt in warme Decken lauschten die Kinder anschließend den Ausführungen von Kempf, der erstaunt war, was die Schüler bereits im Vorfeld alles über Alpakas gelernt hatten. Bevor es dann auf Tour mit den Tieren ging, gab es noch einige praktische und wichtige Informationen zum Verhalten und Charakter der Tiere. „Als Herdentiere fühlen sich Alpakas in der Gruppe am wohlsten“, erklärte Kempf den aufmerksam lauschenden Schülern. Jedes Alpaka habe seinen ganz eigenen Charakter. Das Spektrum reicht von sanft, sensibel über neugierig, forsch bis zu distanziert und zugewandt. Dementsprechend wurden die Kinder auf den Umgang mit den Alpakas für den zweistündigen Spaziergang vorbereitet, heißt es in der Mitteilung.