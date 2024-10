Teil-Ablehnung im Bundesrat Union fordert Verschärfung des "Sicherheitspakets"

Die Union werde daher im Vermittlungsausschuss alles daran setzen, diese Nachbesserungen durchzusetzen. Er warf der FDP vor, die Maßnahmen "torpediert" zu haben.

Ähnlich äußerte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Thorsten Frei. Auf die Frage, ob das "Sicherheitspaket" so wie es jetzt ist im Bundesrat Zustimmung von der Union bekommen werde, antwortete er in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart": "Nein, das macht keinen Sinn." Es sei die Aufgabe des Vermittlungsausschusses, nun eine bessere Lösung zu finden. "Wir sind jedenfalls bereit, für mehr Sicherheit in Deutschland auch etwas zu tun", ergänzte Frei.