Telekommunikation Ausbau des 1&1-Mobilfunknetzes soll bald starten

Nach dem Vertragsabschluss mit einem Netzwerkausstatter im Sommer seien die Verhandlungen mit Funkturm-Standortbetreibern, wo sich die Firma 1&1 mit ihren Antennen einmieten will, auf der Zielgeraden, sagte eine Firmensprecherin am Dienstag. "Die Verträge sollen zeitnah abgeschlossen werden." In den kommenden Monaten wiederum werde der eigentliche Ausbau starten. Bisher gibt es Mobilfunknetze von der Telekom, von Vodafone und von Telefónica (O2) in Deutschland. 2019 ersteigerte 1&1 erstmals eigene Mobilfunk-Frequenzen.

Bis Ende 2022 muss die Firma mindestens 1000 eigene Basisstationen in Betrieb genommen haben - so sehen es die Auflagen der Bundesnetzagentur aus der Frequenzauktion vor. Zudem muss das 1&1-Netz bis Ende 2025 mindestens 25 Prozent der deutschen Haushalte erreichen und bis Ende 2030 mindestens 50 Prozent. "Diese Auflagen wollen wir nicht nur erreichen, sondern deutlich übertreffen", so die Sprecherin.