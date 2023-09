Tennis Alcaraz erreicht zum dritten Mal Viertelfinale bei US Open

Der 20 Jahre alte Spanier setzte sich in 1:57 Stunden ohne größere Mühe mit 6:3, 6:3, 6:4 gegen die italienische Überraschung Matteo Arnaldi durch. Der 22-Jährige stand in New York bei seiner dritten Grand-Slam-Teilnahme überhaupt erstmals im Achtelfinale.

Alcaraz könnte in der Runde der besten Acht auf Alexander Zverev treffen. Der Tennis-Olympiasieger spielt am Abend (Ortszeit) im Achtelfinale gegen den Italiener Jannik Sinner. Zum vierten Mal in seiner Karriere erreichte der Russe Andrej Rubljow das Viertelfinale bei den US Open. Der 25-Jährige bezwang den Briten Jack Draper 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 und will erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier das Halbfinale erreichen.