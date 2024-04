Der Weltranglistenfünfte blieb letztlich aber souverän und wurde seiner Favoritenrolle nach 1:40 Stunden reiner Spielzeit gerecht. In der Runde der besten Acht trifft er auf den Sieger der Partie Cristian Garin (Chile) gegen Alex Michelsen (USA). Das Match konnte wegen des Schlechtwetters am Mittwoch nicht gespielt werden und soll nun am Donnerstag stattfinden.

Rudi Molleker verlor sein Achtelfinale mit 6:4, 1:6, 1:6 gegen Jack Draper aus Großbritannien. Der 23 Jahre alte Oranienburger hatte den ersten Satz für sich entschieden, ehe der Regen zu einer Pause zwang. Danach verlor Molleker komplett den Faden und musste sich dem an Nummer sechs gesetzten Briten geschlagen geben.