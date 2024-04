Auch Struff und Altmaier siegen deutlich

Zuvor waren auch Zverevs Davis-Cup-Teamkollegen Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff in die Runde der besten 32 eingezogen. Beflügelt vom ersten Turniersieg auf der ATP-Tour am vergangenen Wochenende in München setzte sich Struff gegen den Spanier Jaume Munar relativ problemlos mit 6:1, 7:5 durch. Einen Tag nach seinem 34. Geburtstag überzeugte der Warsteiner vor allem im ersten Satz. Struff bekommt es nun mit dem Franzosen Ugo Humbert zu tun und dürfte in der aktuellen Verfassung gute Chancen haben.