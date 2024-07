Am Mittwoch war die Zweitrunden-Begegnung mit dem kanadischen Wimbledon-Halbfinalisten von 2021 wegen des für Wimbledon typischen regnerischen Wetters auf den nächsten Tag verschoben worden. Bei Sonnenschein kam der auf Rasen wenig erfahrene Deutsche erst ab dem dritten Durchgang richtig in Schwung. Dabei hatte er von Anfang an durchaus eine Chance, denn auch Shapovalov wirkte nicht stabil.

Nach einer Toilettenpause läuft es besser

Nach dem verlorenen zweiten Durchgang verschwand Altmaier vom Platz, anschließend agierte er offensiver. Zweimal rief er zwar den Physiotherapeuten zu sich, der ihn am Adduktorenbereich behandelte. Größere Probleme waren ihm aber nicht anzumerken. Altmaier glich gegen den wankelmütigen Kanadier nach Sätzen aus. Statt den Schwung für sich zu nutzen, gab er gleich sein erstes Aufschlagspiel vorentscheidend ab.