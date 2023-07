Tennis Am vierten Turniertag: Zverev vor erstem Spiel in Wimbledon

Als der 26-Jährige vormittags nach einer kleinen Aufwärmeinheit im Nieselregen auf einem der Trainingsplätze im Aorangi Park zurück in die Umkleide schlenderte, ahnte er noch nicht, dass es auch am dritten Turniertag nichts mit einem Einsatz werden würde. Da der Regen jedoch am Mittwoch erneut den Spielplan durcheinander wirbelte, musste Zverev wieder unverrichteter Dinge seine Tasche packen und ins gemietete Haus unweit der Anlage zurückkehren.

"Damit muss man fertig werden"

Während Topfavorit Novak Djokovic mit seinem 350. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier bereits in die dritte Runde einzog, hat Zverev wie einige andere aus der oberen Turnierhälfte noch nicht einmal sein Erstrundenspiel absolviert. Eine kuriose Ansetzungspolitik der Veranstalter im All England Lawn Tennis and Croquet Club.