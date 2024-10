Tennis: Atemberaubendes Teilnehmerfeld

Wehmütig erinnert man sich der Zeiten, als die deutschen Ikonen Boris Becker oder Michael Stich bei den Swiss Indoors für die Schlagzeilen sorgten.

Zverev schlägt zeitgleichin Wien auf

Alexander Zverev, der aktuell beste deutsche Tennisspieler, startet zeitgleich in Wien. Wie Basel ist das Turnier in Wien ebenfalls ein „ATP 500“-Event. In Wien schlagen vier Spieler aus den aktuellen Top Ten in der Stadthalle auf. Angeführt wird das Feld vom Weltranglistenzweiten Alexander Zverev. Zverevs größte Konkurrenten im Kampf um den Turniersieg dürften gemäß der aktuellen Weltrangliste Daniil Medvedev, Taylor Fritz und Grigor Dimitrov sein. Auch Alex de Minaur, Tommy Paul und Frances Tiafoe werden in der österreichischen Bundeshauptstadt an den Start gehen.