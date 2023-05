Am vergangenen Wochenende hatten die Gäste überraschend mit 1:8 ihren Saisonauftakt verloren. Doch Seifert und seinen Mitstreitern war von Beginn an klar, dass sie am Freitagnachmittag auf der Tennisanlage des TC Lörrach im Grütt auf einen anderen Gegner treffen würden.

Denn die Gäste aus Pforzheim traten in einer ganz anderen Aufstellung an, waren wesentlich stärker besetzt. Dabei wäre ein Erfolg für die Lörracher durchaus möglich gewesen. Doch Doch sowohl der Schweizer Francis Frey als auch Mannschaftsführer Detlef Seifert verloren ihre Einzel im Match-Tiebreak. Seifert hatte den ersten Satz klar mit 6:3 gewonnen, lag im zweiten Durchgang mit 3:1 in Führung und verlor dann komplett den Faden. „Mein Gegner hatte dann einen Lauf, der unglaublich war. Er hat mindestens zehn Punkte in Folge gemacht“, beklagte Seifert sein Scheitern an Frank Eberhardt. „Ich kam einfach nicht mehr durch. Und das war ein wichtiger Punkt.“ Denn nach seiner Niederlage führten die Gäste bereits mit 4:2.