Tennis-Grand-Slam-Turnier Australian Open: Siegemund weiter - Aus für Maria

Die 34-Jährige setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen die Italienerin Lucia Bronzetti mit 2:6, 6:4 und 6:3 durch und trifft in der zweiten Runde auf die Rumänin Irina-Camelia Begu. Die vier anderen deutschen Starterinnen in Melbourne waren an der Auftakthürde gescheitert.

Am Mittwoch erwischte es auch Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria. Die 35-Jährige musste sich der italienischen Qualifikantin Lucrezia Stefanini mit 6:3, 5:7 und 4:6 geschlagen geben. Für die Weltranglisten-71. war es das fünfte Erstrunden-Aus in Serie in Melbourne.