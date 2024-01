Tennis Australian Open: Zverev greift an, Kerber spürt "das Feuer"

In Australien wird sie von ihrer Familie unterstützt. "Die Familie kennt die Kleine, hat den Rhythmus und die Abläufe miterlebt", sagte Kerber. "Dann weiß ich, wenn ich auf den Platz gehe, ist alles unter Kontrolle und Liana in guten Händen. Das ist für mich das Wichtigste."

Zverev wieder in Form

Für Zverev ist dagegen alles wie immer und doch ganz anders als im Vorjahr. Denn 2023 war der Olympiasieger in einer ähnlichen Situation wie Kerber dieses Mal. Nach langer Verletzungspause wusste Zverev ebenfalls nicht genau, wo er stand. Beim United Cup hatte er vor einem Jahr alle Einzel verloren, in Melbourne war dann bereits in der zweiten Runde Schluss.

Dieses Mal zählt Zverev dagegen zu den größten Herausforderern von Topfavorit Novak Djokovic. In Sydney schlug er starke Gegner wie Stefanos Tsitsipas und Hubert Hurkacz und zeigte, dass er bereit für den ersten Saisonhöhepunkt ist. "Ich fühle mich gut, die Tage in Sydney waren großartig", sagte Zverev, der in Melbourne in der ersten Runde im deutschen Duell auf Dominik Koepfer trifft.

Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker traut Zverev in Melbourne viel zu. "Ich glaube, die Sterne stehen sehr gut für ihn", sagte der Experte für den TV-Sender Eurosport in einer Medienrunde. "Man kann ihn zum engeren Favoritenkreis zählen in Melbourne. Alles andere als Minimum eine zweite Woche würde mich überraschen. Ich glaube, dass wir einen sehr starken Sascha Zverev in Melbourne sehen."

Zverev nutzte die Tage nach Sydney, um wieder etwas Kraft zu tanken. Schließlich hat er sich für dieses Jahr viel vorgenommen. "Für mich wird nächstes Jahr ein Jahr sein, wo ich mir keine Limits setzen möchte. Mal schauen, wie es dann läuft", hatte Zverev Ende des vergangenen Jahres gesagt.

Sein großes Ziel bleibt der Gewinn eines Grand-Slam-Turniers, und auch bei Olympia in Paris will er nochmal groß auftrumpfen. Auch im Mixed-Doppel mit Kerber? "Der Plan ist natürlich, dass wir zusammen spielen wollen", verriet Zverev.