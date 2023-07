Tennis, Badenliga Enttäuschung am Gmeiniweg

Hätte, hätte, Fahrradkette... In Überlingen hingen am Samstag Sieg oder Niederlage an einem seidenen Faden. Am Ende jubelten die Gastgeber, weil Laurin Aerne am Ende das Quäntchen Fortune mehr hatte als der Grenzacher Muhammed Fetov. Überlingens Nummer zwei setzte sich im Match-Tiebreak des dritten Satzes mit 10:8 hauchdünn durch.