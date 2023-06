Am Wochenende geht es auch in der Badenliga endlich wieder los. Die Herrenmannschaft des TC 1923 Grenzach erwartet am Doppelspieltag zwei Gegner, die es durchaus in sich haben. Den Auftakt in die neue Saison macht am Samstag (11 Uhr) die Partie gegen den TC Weinheim 1902. Am Sonntag (11 Uhr) folgt dann das Match gegen den TC Markdorf. Beide Begegnungen werden auf der Anlage am Gmeiniweg ausgetragen.