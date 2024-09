Tennis bei den US Open Halbfinal-Dramen: Fritz jubelt, Draper spricht über Ängste

Der 26 Jahre alte Viertelfinal-Bezwinger von Alexander Zverev setzte sich in einem Nerven-Krimi gegen Frances Tiafoe mit 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 durch und steht erstmals in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale.

Nachfolger von Roddick?

Fritz fordert am Sonntag in New York den Weltranglistenersten Jannik Sinner heraus. Er hat die Chance, als erster amerikanischer Tennisspieler seit Andy Roddick vor 21 Jahren wieder die US Open zu gewinnen. Zuletzt stand Roddick 2006 im Endspiel beim Heimturnier.